Afganistan'da Taliban ile IŞİD Arasında Çatışma

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Muhammad Reza Gafuri yaptığı açıklamada, Kuş Tepe'nin Begser bölgesinde Taliban ile IŞİD arasında dün akşam başlayan çatışmanın halen devam ettiğini belirtti.

Çatışmada 4 IŞİD mensubuyla 11 Taliban üyesinin öldüğünü ifade eden Gafuri, 1 IŞİD üyesiyle 3 Taliban üyesinin de yaralandığını söyledi.

Gafuri, son zamanlarda Kuş Tepe'de iki örgüt arasında sık sık çatışmalar yaşandığını kaydetti.

Konuyla ilgili her iki örgütten de henüz bir açıklama yapılmadı.