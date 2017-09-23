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Afganistan'da Taliban ile IŞİD Arasında Çatışma

Afganistan'da Taliban ile IŞİD Arasında Çatışma

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Kuş Tepe ilçesinde IŞİD ile Taliban arasında çatışma çıktığı bildirildi.

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Cüzcan Valiliği Sözcüsü Muhammad Reza Gafuri yaptığı açıklamada, Kuş Tepe'nin Begser bölgesinde Taliban ile IŞİD arasında dün akşam başlayan çatışmanın halen devam ettiğini belirtti.

Çatışmada 4 IŞİD mensubuyla 11 Taliban üyesinin öldüğünü ifade eden Gafuri, 1 IŞİD üyesiyle 3 Taliban üyesinin de yaralandığını söyledi.

Gafuri, son zamanlarda Kuş Tepe'de iki örgüt arasında sık sık çatışmalar yaşandığını kaydetti.

Konuyla ilgili her iki örgütten de henüz bir açıklama yapılmadı.

 

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