Afganistan'da Taliban ile IŞİD Arasında Çatışma
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Kuş Tepe ilçesinde IŞİD ile Taliban arasında çatışma çıktığı bildirildi.
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Cüzcan Valiliği Sözcüsü Muhammad Reza Gafuri yaptığı açıklamada, Kuş Tepe'nin Begser bölgesinde Taliban ile IŞİD arasında dün akşam başlayan çatışmanın halen devam ettiğini belirtti.
Çatışmada 4 IŞİD mensubuyla 11 Taliban üyesinin öldüğünü ifade eden Gafuri, 1 IŞİD üyesiyle 3 Taliban üyesinin de yaralandığını söyledi.
Gafuri, son zamanlarda Kuş Tepe'de iki örgüt arasında sık sık çatışmalar yaşandığını kaydetti.
Konuyla ilgili her iki örgütten de henüz bir açıklama yapılmadı.
Etiketler : Afganistan, Taliban, IŞİD, çatışma
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