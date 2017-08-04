Afganistan’da Taliban Hilmend’i Ele Geçirmekte Kararlı!

Geçtiğimiz haftalarda Afganistan’ın güneyinde yer alan Hilmend iline bağlı Gırişk ilçesinin etrafını ABD destekli Kâbil yönetimine bağlı güçlerden tamamen izole eden Taliban kuvvetleri, bu sabah saatlerinde ilçenin merkezine yönelik bir operasyon başlattı.

Mepa News sitesinin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, operasyonda Kâbil yönetimine bağlı güçlere ait askerî bir karargâha Taliban tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırının ardından bir grup Taliban savaşçısının karargâha girdiğini ifade eden kaynaklar, saldırıda Kâbil yönetimine bağlı güçlerden onlarca kişinin öldüğünü belirtti.

“40 Kişi Öldü”

Bölgedeki çatışmalarla ilgili açıklama yapan Taliban kaynakları, düzenlenen saldırı ve sonrasındaki çatışmalarda Kâbil yönetimine bağlı askerlerden 40’ının öldüğünü açıkladı.

Saldırının ilçenin merkezindeki en büyük askerî karargâhı hedef aldığını belirten Taliban kaynakları, yapının tamamen kullanılamaz hâle geldiğini ifade etti.

Leşkergâh’taki Saldırı: 20 Ölü

Öte yandan, Hilmend ilinin merkezi olan Leşkergâh ilçesinde geçtiğimiz gün gerçekleştirilen bir diğer bombalı saldırıda Kâbil yönetiminin kontrolündeki polis karakolu hedef alınmış, saldırıda Kâbil yönetimine bağlı güçlerden en az 20’si ölmüştü.

Hilmend’in Birçok Bölgesinde Çatışmalar Yaşanıyor

Stratejik bir öneme sahip olan Hilmend ilinin birçok bölgesinde Kâbil yönetimine bağlı güçler ile Taliban arasında çatışmalar yaşanıyor.

Taliban, il merkezinin kırsalında büyük bir alanı kontrol altında tutarken, Kâbil yönetimine bağlı güçler sadece ilçe merkezlerinde varlık gösterebiliyor.

Taliban, Hilmend ilinin ilçe merkezini de büyük oranda kuşatma altında tutuyor.