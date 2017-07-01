Afganistan'da Sivilleri Taşıyan Araca Bombalı Saldırı: 9 Ölü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda dokuz sivil hayatını kaybetti.
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Nangarhar valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani yaptığı açıklamada, Açin ilçesinin Bander bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın sivilleri taşıyan bir aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Hogyani, saldırıda dokuz sivilin hayatını kaybettiğini, beş sivilin de yaralandığını belirtti.
Tedavi altına alınan yaralılar arasında çocukların da bulunduğunu kaydedildi.
Etiketler : Afganistan, saldırı
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