Afganistan'da Sivilleri Taşıyan Araca Bombalı Saldırı: 9 Ölü

Nangarhar valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani yaptığı açıklamada, Açin ilçesinin Bander bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın sivilleri taşıyan bir aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Hogyani, saldırıda dokuz sivilin hayatını kaybettiğini, beş sivilin de yaralandığını belirtti.

Tedavi altına alınan yaralılar arasında çocukların da bulunduğunu kaydedildi.