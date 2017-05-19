Afganistan'da Patlama: 5'i Çocuk 11 Ölü

Afganistan'ın Logar vilayetinin Muhammad Aga ilçesinde meydana gelen patlamada 11 sivilin öldüğü bildirildi.

AA’nın edindiği bilgilere göre Muhammad Aga İlçe Kaymakamı Nasir Amin, yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan bir aracın geçişi sırasında infilak ettiğini ve araçtakilerden 5'i çocuk 11 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.