Afganistan'da Patlama: 5'i Çocuk 11 Ölü
Afganistan'ın Muhammad Aga ilçesinde meydana gelen patlamada 5'i çocuk 11 sivil hayatını kaybetti.
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Afganistan'ın Logar vilayetinin Muhammad Aga ilçesinde meydana gelen patlamada 11 sivilin öldüğü bildirildi.
AA’nın edindiği bilgilere göre Muhammad Aga İlçe Kaymakamı Nasir Amin, yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan bir aracın geçişi sırasında infilak ettiğini ve araçtakilerden 5'i çocuk 11 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler : afganistan, patlama, saldırı, çocuk, ölüm
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