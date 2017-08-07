Afganistan’da NATO Kuvvetlerine “İçeriden” Saldırılar!

Bir Afganistanlı polis, Kandahar’da NATO misyonunda yer alan Romanyalı askerlere ateş açtı. Bir askerin yaralandığı saldırının faili açılan karşı ateşte yaşamını yitirdi.

Mepa News sitesinde yer alan habere göre, NATO olayı doğruladı ve kolluk eğitiminin ardından üsse dönülürken olayın gerçekleştiğini açıkladı. Olayda bir Romanyalı askerin yanı sıra bir Afganistanlı polis de yaralandı.

Bu içeriden saldırı, bu yıl rapor edilen dördüncü saldırı. Son saldırı 17 Temmuz’da gerçekleşmiş ve 7 ABD askeri yaralanmıştı.

Ülkedeki NATO ve ABD kuvvetlerinin, içeriden saldırıları her zaman basınla paylaşmadığı biliniyor. İçeriden saldırılara dair istatistikler genellikle gizli tutuluyor.

Ülkedeki yabancı askerlerin sayısının azalması ve muharip görevin bitirilimesiyle içeriden saldırılarda azalma yaşansa da bu tür saldırılar hâlâ daha bir sorun olmayı sürdürüyor.

En Etkili Savaş Taktiği

Kandahar’da bir Romanyalı askerin öldürüldüğü saldırıyı şimdiye dek üstlenen bir grup olmasa da bu taktiğin Taliban tarafından kullanıldığı biliniyor.

2012 yılında Taliban’ın kurucu lideri Molla Ömer tarafından kurulan “Davet ve İrşad Komisyonu”, Kâbil yönetimine bağlı birçok asker ve polisin saf değiştirmesine yol açtı.

İçeriden saldırılar, Taliban mensuplarının güvenlik birimlerine sızması ya da Kâbil yönetimine bağlı güçlerin Taliban tarafından kendi saflarına çekilmesi şeklinde gerçekleştiriliyor. Bu saldırılarda yabancı güçlerin yanı sıra yerel birlikler de hedef alınıyor. Bu saldırılar, Taliban’ın en etkili savaş taktiklerinden biri konumunda.

“Yeşil Maviye Karşı”

“Yeşil maviye karşı” olarak da anılan saldırılar, ülkedeki NATO güçleri için büyük bir sorun. Son 5 yılda NATO güçlerinin aldığı güvenlik önlemleri neticesinde düşüş yaşayan saldırılar, yabancı güçler için beklenmedik sonuçlar doğurdu. Üst rütbeli NATO subayları da bu saldırıların kurbanı oldu.

NATO güçlerinin içeriden saldırılara karşı güvenlik önlemi olarak Afganistanlı askerlere tahta tüfeklerle eğitim vermesi gibi birtakım uygulamalar da bazı Afganistanlı askerlerin “müttefiklerine” olan güvenini sarsarak saf değiştirmelerine yol açtı.