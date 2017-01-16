Afganistan'da Kaçırılan Kızılhaç Görevlisi Serbest

»Ana Sayfa»Afganistan
16.01.2017 11:01
Afganistan'da Kaçırılan Kızılhaç Görevlisi Serbest
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde yaklaşık bir ay önce kaçırılan Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlisinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Afganistan Ofisinden yapılan açıklamada, kimliği bilinmeyen kişilerce yaklaşık bir ay önce kaçırılan yabancı çalışanın serbest kaldığı belirtildi.

Yabancı görevlinin nasıl serbest kaldığı ve kimliği açıklanmadı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlisi, yaklaşık bir ay önce Kunduz'dan Baglan'a doğru giderken Kunduz'un Ali Abad bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerce aracı durdurularak kaçırılmıştı.

 

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