Afganistan'da İki Canlı Bomba Saldırısı: 69 Ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir Şii camisine canlı bomba saldırısı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda en az 49 kişinin öldüğünü, 45 kişinin de yaralandığını açıkladı. Diğer saldırı ise Ghor bölgesinde oldu.

Burada da bir camiye saldıran canlı bomba eylemcisinin en az 20 kişiyi öldürdüğü, 10 kişinin de yaraladığını açıkladı.

Kabil'deki saldırıda canlı bomba eylemcisinin İmam Zaman Camii'ne girdikten sonra önce çevreye ateş açtığı, daha sonra da üzerindeki patlayıcıları ateşlediği bildiriliyor.

İkinci saldırıda ise ülkenin orta kısımlarında bulunan Ghor bölgesinde bir cami hedef alındı.

BBC Farsça'nın Kabil'deki muhabiri az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini duyururken, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.

AFP'ye konuşan Ghor emniyetinden Muhsin Danişyar, saldırının bir Sünni camisinde gerçekleştiğini, muhtemelen saldırıda yaşamını yitiren üst düzey bir yerel polis yetkilisini öldürmek için düzenlendiğini söyledi.

Danişyar saldırıda en az 30 kişinin öldüğünü söylerken Ghor Valisi Nasır Khazeh henüz 10 can kaybını doğrulayabildiklerini belirtti.

Saldırıları şu ana kadar üstlenen olmadı. (BBC)