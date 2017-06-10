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Afganistan'da Camiye Silahlı Saldırı: 3 Ölü!

Afganistan'da Camiye Silahlı Saldırı: 3 Ölü!

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

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Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kimliği belirsiz silahlı kişilerin, Paktiya'nın Gardiz şehrindeki camide namaz kılanların üzerine ateş açmasıyla 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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