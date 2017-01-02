Afganistan’da Camiye Bombalı Saldırı Düzenlendi!

Afganistan’ın batısında yer alan Herat vilayetinde Hazara Şiilerinin gittiği camiye bombalı saldırı düzenlendi.

Afganistan’ın Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, Herat’ın 7. Bölgesinde yer alan Hazara Şiilerinin gittiği İmam Bakır Camisi’nin mihrabına yerleştirilen bombanın, akşam namazı sırasında uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.

AA’da yer alan habere göre, saldırıda 6 kişinin yaralandığını ifade eden Farhad, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Saldırıyı henüz hiçbir örgüt üstlenmezken, 2 yıldır IŞİD’in özellikle Şiileri hedef alan saldırılarında önemli bir artış olduğu biliniyor.

Yaklaşık 1,5 ay önce de başkent Kabil’in Darul Aman Caddesi’nde Hazara Şiilerinin gittiği Bakiril Ulum Camisi’ne düzenlenen saldırıda 27 kişi yaşamını yitirmişti.