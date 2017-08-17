Afganistan'da Bir ABD Askeri Öldürüldü
Afganistan'ın doğusunda, NATO bünyesinde görev yapan bir ABD askerinin öldüğü bildirildi.
A+A-
Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada, Afgan güvenlik güçleriyle ülkenin doğusunda düzenlenen operasyonda bir ABD askerinin öldüğü kaydedildi.
Açıklamada, operasyon sırasında yaralanan ABD ve Afgan askerlerinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, ABD askerinin Nangarhar'ın Açin ilçesindeki operasyonda öldüğünü söyledi.
ABD'nin Afganistan'da yaklaşık 8 bin 400 askeri bulunuyor.
HABERE YORUM KAT