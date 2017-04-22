Afganistan'da Askeri Üsse Saldırı: En Az 100 Ölü Var

»Ana Sayfa»Afganistan
22.04.2017 12:02
Afganistan'da Askeri Üsse Saldırı: En Az 100 Ölü Var
Afganistan'da askeri birliğe düzenlenen saldırıda en az 100 kişinin öldüğü belirtildi. Bazı kaynaklar can kaybı sayısını 140 olarak kaydetti.

ABD askeri sözcüsü, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrinde bulunan Afgan askeri üssüne düzenlenen saldırı sonucunda 140 kişinin öldüğünü açıkladı. ABD ordusunun Merkez Komutanlığı sözcüsü Albay John Thomas'un Reuters'a verdiği bilgiye göre, saldırının birlik içindeki cami ve yemekhaneye yapıldığını açıkladı.

Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Daulat Waziri, askeri üniformalı militanların Cuma namazı sırasında, saat 13:00 civarında Afganistan'ın kuzeybatısında bulunan askeri birliğe baskın yaptığını söyledi.

Askeri bir yetkili, askeri bir araç ile binaya girildiğini ve birliğin camisinde dua eden askerlere ateş edildiğini açıkladı.

İki askeri araçla üsse giren ve en az 8 üniformalı militan olduğu belirtilen militanların saldırıyı gerçekleştirdiği kaydedildi. Meydana gelen saldırıda 140 askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda askerin de yaralandığı bildirildi.

Saldırganlardan 5'inin çatışma sırasında öldürüldüğü ve birisinin de canlı olarak yakalandığı öğrenildi. 

Bu arada askeri üssü düzenlenen saldırıyı Taliban’ın üstlendiği iddia edildi.

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