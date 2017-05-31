Afganistan'da Alman Askerlere 'Meydan Dayağı'
Alman gazetesinin 'şok eden video ortaya çıktı' başlığı ile servis edilen görüntülerde Afganistan'daki Alman askerlerin alıkonulduğu görülüyor.
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Alman BILD gazetesi bugün 'şok eden video ortaya çıktı' başlığı ile servis ettiği görüntülerde, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Ürdünlü askerlerin müttefiki Alman askerleri alıkoymak isteyerek darp ettiği görülüyor.
Alman askerlerin aracından kayda alındığı düşünülen o anlarda, Ürdünlü askerlerler silahlarını Alman askerlere doğrultuyor yüz üstü yatırıyor. Yerde yatan askerler kelepçelendikten sonra bir süre yerde sürükleniyor.
Videonun sonlarına doğru ise aracı kontrol eden bir Türk askeri görülüyor.
Görüntülerde yaşanan olayın ayrıntılarına dair haberde bir bilgi bulunmazken, Alman hükümetinden ise henüz yaşanan olayla alakalı bir açıklama gelmedi.
Kaynak: Mepa News
Etiketler : afganistan, almanya, ürdün
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