Afganistan'da Alman Askerlere 'Meydan Dayağı'

Alman BILD gazetesi bugün 'şok eden video ortaya çıktı' başlığı ile servis ettiği görüntülerde, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Ürdünlü askerlerin müttefiki Alman askerleri alıkoymak isteyerek darp ettiği görülüyor.



Alman askerlerin aracından kayda alındığı düşünülen o anlarda, Ürdünlü askerlerler silahlarını Alman askerlere doğrultuyor yüz üstü yatırıyor. Yerde yatan askerler kelepçelendikten sonra bir süre yerde sürükleniyor.



<span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><br />Videonun sonlarına doğru ise aracı kontrol eden bir Türk askeri görülüyor. <br /><br />Görüntülerde yaşanan olayın ayrıntılarına dair haberde bir bilgi bulunmazken, Alman hükümetinden ise henüz yaşanan olayla alakalı bir açıklama gelmedi. <br /><br /><em>Kaynak: Mepa News</em></span></span></span>

Videonun sonlarına doğru ise aracı kontrol eden bir Türk askeri görülüyor.



Görüntülerde yaşanan olayın ayrıntılarına dair haberde bir bilgi bulunmazken, Alman hükümetinden ise henüz yaşanan olayla alakalı bir açıklama gelmedi.



Kaynak: Mepa News