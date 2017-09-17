Afganistan'da Alışveriş Merkezinde Patlama: 4 Ölü
Host vilayetinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Olayda 4 kişi öldü.
A+A-
Afganistan'ın Host vilayetinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü.
Yetkililer, alışveriş merkezinin bodrum katına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 4 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Patlamada, 14 kişinin yaralandığı da belirtildi. Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler : Afganistan, alışveriş merkezi, patlama
HABERE YORUM KAT