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Afganistan'da Alışveriş Merkezinde Patlama: 4 Ölü

Afganistan'da Alışveriş Merkezinde Patlama: 4 Ölü

Host vilayetinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Olayda 4 kişi öldü.

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Afganistan'ın Host vilayetinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü.

Yetkililer, alışveriş merkezinin bodrum katına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 4 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Patlamada, 14 kişinin yaralandığı da belirtildi. Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

 

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