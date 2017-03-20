Afganistan'da ABD'nin Askeri Danışmanlarına Saldırı
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Afgan komandonun, Amerikan askeri yetkililerine ateş açması sonucu bir Afgan asker hayatını kaybetti.
Helmand Valiliği Sözcüsü Omer Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada komandonun Şorab ilçesindeki askeri üste Amerikan askeri danışmanlara ateş açtığını belirtti.
Çıkan çatışmada bir Afgan askerinin öldüğünü ifade eden Zuvak, 3 Amerikalının da yaralandığını söyledi.
Zuvak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.
Helmand'daki 215. Mayvand Kolordu Komutanlığı Basın Danışmanı Muhammad Rasul Zazey, Afgan komandonun Amerikalılara yanlışlıkla ateş açtığı ihtimalini araştırdıklarını ifade etti.
ABD, geçen yıl 100'den fazla askeri yetkilisini Afgan kuvvetlerine danışmanlık yapmaları için Helmand vilayetine göndermişti.
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