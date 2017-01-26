Afganistan'da 27 Çocuk Donarak Öldü
Afganistan'ın kuzeyinde günlerdir etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın, son iki haftada 27 çocuğun ölümüne sebep olduğu bildirildi.
Derzab Kaymakamı Rahmetullah Haşar, yaptığı açıklamada, ilçede kar kalınlığının yaklaşık bir metreye ulaştığını ve birçok köye ulaşım sağlanamadığını söyledi.
Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle son iki haftada 27 çocuğun öldüğünü ifade eden Haşar, bölgede sağlık hizmetlerinin de yetersiz olduğunu belirtti.
Haşar, çocuklarını kaybeden ailelerin çoğunun iç savaş nedeniyle diğer illerden Derzab'a sığındıklarını kaydetti.
Ölen çocukların 5 yaşından küçük olduğunu dile getiren Haşar, bazı çocukların da soğuk hava nedeniyle rahatsızlandığını bildirdi.
Yaklaşık iki ay önce de aynı ilçede 20 çocuk donarak hayatını kaybetmişti.
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