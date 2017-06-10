Afganistan’da 2 ABD Askeri Öldürüldü

AP’nin Afgan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Afganistan’ın doğusunda görev yapan ABD askerlerine, Afganistan ordusuna bağlı bir asker tarafından ateş açıldı. Olayda iki ABD askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Afganistan’ın Nangarhar vilayet yönetiminin sözcüsü Attahullah Khogyani, Achin bölgesinde yaşanan olayda iki ABD askerinin de yaralandığını aktardı. Khogyani ayrıca, saldırının ardından ölen Afgan askerlerinin olduğunu kaydetti.

Haberde, olaya ilişkin olarak ABD ordusundan yorum almak istediklerini ancak yanıt alamadıkları vurgulandı.

Afganistan’da daha önce de benzer olaylar olmuştu. Son olarak mart ayında bir Afgan askeri Helmand bölgesinde yabancı askerlerin konuşlu olduğu üste ateş açmış, olayda üç ABD askeri yaralanmıştı.

Olayla ilgi kesin ve doğru haberleri yerel kaynakların açıklamasından sonra ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Asyanın Sesi