Afganistan Tezkeresi TBMM'de Kabul Edildi

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03.01.2017 23:35
Afganistan Tezkeresi TBMM'de Kabul Edildi
TSK unsurlarının, NATO'nun Afganistan'da icra ettiği Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesiyle ilgili kararın 6 Ocak'tan itibaren 2 yıl uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TSK unsurlarının, NATO’nun Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, NATO’nun Afganistan'da icra edeceği Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesi, aynı amaçlara yönelik yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye üzerinden Afganistan’a intikaliyle geri intikali kapsamında Türkiye’de bulunması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 6 Ocak 2017 tarihinden itibaren iki yıl uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda görüşüldü.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen tezkere, partileri adına söz alan milletvekillerinin konuşmalarının ardından kabul edildi.

AA

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