Afgan Yönetimi ile Taliban Yeniden Masada

The New York Times gazetesi, Norveçli diplomat Alf Arne Ramslien'in aracılığıyla Afganistan yönetimi ile Taliban'ın yeniden bir araya geldiğini duyurdu.

Afganistan yönetimi ile Taliban arasında müzakerelerin yeniden başladığı öne sürülüyor. New York Times muhabiri Mujib Mashal'ın haberine göre, Norveçli eski bir diplomat olan Alf Arne Ramslien'ın arabulucuğundaki taraflar, İslamabad'daki Marriott Otel'de bir araya geldi.

"ABD MASADA YOK"

Alınan bilgilere göre, Afganistan hükümetini temsil eden yetkililerle ve Taliban tarafı arasında Karaçi, Oslo ve Bangkok olmak üzere üç ayrı ülkede görüşme yapılması bekleniyor. NYT muhabiri, İslamabad'daki masada ABD'li bir yetkilinin olmadığını vurgulayarak, devam edecek müzakere sürecinde Amerikalı yetkililerin görüşmelere dahil edilmeyebileceğini belirtiyor.

"TALİBAN, ABD ASKERLERİNİN GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTİYOR"

Afganistan Talibanı, ülke içerisinde bulunan NATO ve ABD'li askeri gücün geri çekilmesini istiyor. Bu sebeple uzun süredir 'yeniden masaya oturma' taleplerine sıcak bakmamıştı. Taliban yetkilileri, ABD'li siyasilere 2001 işgalinden bu yana Afganistan'da kalmaya devam eden askerlerini çekmeleri için uyarıda bulunuyor.