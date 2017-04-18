AfD: Evetçiler Türkiye'ye Dönsün

»Ana Sayfa»Dünya
18.04.2017 12:15
AfD: Evetçiler Türkiye'ye Dönsün
Almanya'nın ırkçı AfD partisi, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumunda Almanya'dan Evet oyu kullananların Türkiye'ye geri dönmelerini istedi. Parti, bu kişilerin Alman vatandaşlıklarının da geri alınmasını talep etti.

Almanya'nın Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi Türkiye'deki referandum sonuçlarına yönelik yaptığı açıklamada, Almanya'da yaşayan ve Evet oyu kullanan Türk vatandaşı seçmenlerin Türkiye’ye geri dönmeleri gerektiğini belirtti.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre açıklamayı yapan AfD merkez yönetim kurulu üyelerinden Alice Weidel, Almanya'daki Türk vatandaşı seçmenlerden çıkan Evet oyu oranlarının, Almanya'daki birçok Türkün topluma uyumu konusunda başarısızlık sağlandığının göstergesi olduğunu belirtti.

Weidel, "Erdoğan'ın beşinci kolu, belli ki daha fazla hoşlarına giden ve ait de oldukları Türkiye'ye dönsünler" şeklinde konuştu. AfD'li Weidel ayrıca söz konusu kişilerin Alman vatandaşlıklarını geri almanın da mantıklı olacağını sözlerine ekledi.

Weidel, vatandaşlığın ancak topluma yeterli düzeydeki bir uyumla mümkün olabileceğini ifade etti. Ancak bu şartın Evet oyu kullanan birinci, ikinci ve üçüncü nesil Türkler arasında söz konusu olmadığını belirtti.

AfD'li Weidel, ancak yeni memleketlerine 'sadık olacaklarına yönelik şüphe bulunmayanların' Alman vatandaşlığına geçebilmeleri gerektiğini savundu.

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumuna Almanya'daki Türk vatandaşı seçmenlerden büyük bir katılım oldu. Almanya'dan yaşayan Türk vatandaşı seçmenlerin Evet oyu yüzde 60'ın üzerinde bir orana ulaştı.

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