AFAD’dan Depremde Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Açıklama

Dünyanın pek çok yerinde meydana gelen depremler, önlem alınmadığı zaman birçok mal ve can kaybına neden oluyor. Bunun için Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Müdürü Fevzi Bakır, deprem öncesinde alınması gereken önlemlerle ilgili İLKHA’ya önemli açıklamalarda bulundu.

Irak Kürdistanı’nda Süleymaniye ve Halepçe kentlerinin kesiştiği noktada önceki gün saat 21.18’de 7,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini anımsatan Bakır, depremin hissedildiği Batman’da herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını söyledi.

Bakır, “Meydana gelen deprem Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (Diyarbakır, Batman, Siirt, Hakkâri, Mardin) illerimizde de hissedildi. İlimiz kent merkezinde sallanmanın etkisi ile kısa süreli bir panik yaşanmıştır. İlimiz genelinde herhangi olumsuz bir durum meydana gelmemiştir. İl Müdürlüğü olarak meydana gelen depremden sonra, Başbakanlık AFAD Başkanlığı’mızdan gelen talimatlara göre olay mahalline hareket etmek üzere teyakkuz hâline geçilmiş, olay basından takip edilmiştir.” dedi.

“Bazı Önlemler Alınması Gerek”

Deprem sırasında hayatta kalabilmek için bazı kuralların bilinmesi ve uygulanması gerektiğine işaret eden Bakır, “Yerleşim yerlerine yakın yerlerde depremin afete dönüşme potansiyeli yüksektir. Depremlerden sonra hayatı sürdürebilmek, eğer deprem büyük afete yol açmışsa çok zor olabilir. Depremin başladığı andan itibaren normal yaşantıya dönene kadar bazı önlemler alınması gerekir. Sarsıntı süresi boyunca yapılacak en doğru davranış, yaşadığımız ve bulunduğumuz mekânlarda alan daraltıp emniyetle korunabileceğimiz ‘hayat üçgeni’ dediğimiz alanlara doğru panik yapmadan sarsıntı geçinceye kadar sığınmaktır. Sığındığımız alanda ‘çök-kapan-tutun’ hareketini yapmalıyız. Yeterli yüksekliği bulunan sağlam kanepe, masa, çekyat ve yatakların kenarları ideal yaşam boşluklarıdır.” diye konuştu.

“Uygulamalı Olarak Eğitimler Vermeye Hazırız”

Talep gelmesi durumunda vatandaşlara ve kurumlara afet bilinciyle ilgili uygulamalı olarak eğitimler vermeye hazır olduklarını vurgulayan Bakır, okullarda afet bilinci oluşturmak amacıyla bir dizi etkinlik yaptıklarını kaydetti.

Bakır, konuşmasına şöyle devam etti:

“İl Müdürlüğü olarak ‘Afete Hazır Türkiye’ projesi (AHATES) kapsamında yer alan ‘Temel Afet Bilinci Eğitimi’ 9 Kasım tarihi itibariyle Müdürlüğümüz eğitmenleri tarafından ilimiz merkez ve ilçelerimizde bulunan bütün okullarımızda verilmeye başlandı. Gerçekleştirilen eğitimlerde, deprem öncesi alınması gereken tedbirlerin yanı sıra deprem esnasında daha az zarar görmek için nasıl hareket edilmesi gerektiği ve depremden sonra nasıl davranılması gerektiği teorik ile uygulamalı olarak öğrencilere anlatılmakta olup, öğrencilerin yangın, sel ve çığ gibi afetler konusunda bilinçlenmeleri sağlanmaktadır.”

Son olarak depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bakır, tek temennilerinin böylesi afetlerin bir daha yaşanmaması olduğunu ifade etti.