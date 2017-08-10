AFAD Başkanlığına Mehmet Güllüoğlu Atandı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevine, eski Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüoğlu atandı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, görevine başlayan Dr. Güllüoğlu, AFAD bünyesinde faaliyet gösteren daire başkanlıklarından brifing aldı.

2013-2017 yılları arasında Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Dr. Güllüoğlu'nun dünyadaki birçok insani kriz bölgesinde çalıştığı, Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacılar ve ihtiyaç sahipleriyle ilgili projelerde görev aldığı belirtildi.

- Dr. Mehmet Güllüoğlu kimdir?

Konya'da 1982 yılında dünyaya gelen Mehmet Güllüoğlu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aile Hekimliği, İnsani Sağlık Yardımları, Avrupa Birliği projeleri gibi çeşitli eğitim programlarını başarıyla tamamlayan Güllüoğlu, sivil toplum kuruluşları bünyesinde çok sayıda insani yardım çalışmasına katıldı.

Güllüoğlu, sağlık alanında Filistin (Batı Şeria ve Gazze), Mısır, Ürdün, Lübnan, Suriye, Katar, Kenya ve Somali’de yürütülen çalışmalarda gönüllü doktor olarak görev aldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeryüzü Doktorları Derneğinde yöneticilik yapan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Doktora Programı'na devam etmekte olan Dr. Güllüoğlu, 2013-2017 yılları arasında Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Türk Kızılayı Genel Müdürü olarak görev yaptığı süre zarfında 3 milyon Suriyeli misafirin Türkiye'de insani koşullarda yaşamasını sağlamaya yönelik çalışmalara liderlik eden Dr. Güllüoğlu, Kızılay bünyesinde kurulan Göç Hizmetleri Müdürlüğünün ve daha birçok projenin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadı. Dr. Güllüoğlu, Türk Kızılayı tarafından yürütülen Somali, Suriye, Pakistan, Gazze gibi insani yardım operasyonlarının tamamında sahada yer aldı ve bu çalışmaların Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu başta olmak üzere dünya insani yardım aktörleri tarafından bilinirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttü.

İyi derecede İngilizce bilen Dr. Güllüoğlu, evli ve iki çocuk babası.

AA