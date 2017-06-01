Af Örgütü’nden Fransa’ya OHAL Eleştirisi

Uluslararası Af Örgütü, Fransa'yı bir buçuk yıldır devam eden Olağanüstü Hal'i (OHAL) kötüye kullandığı gerekçesiyle eleştirdi. DW'nin aktardığına göre, örgütün Avrupa sorumlusu Marco Perolini, Fransız makamlarının 'terör ile mücadele' bahanesiyle toplanma özgürlüğünü kısıtladığını söyledi.

Perolini, "Fransa halkını terör tehdidinden korumak amacıyla çıkarılan OHAL yasaları barışçıl protesto hakkını sınırlandırmada kullanılıyor” dedi.

13 Kasım 2015'teki Paris saldırılarının ardından ilan edilen Fransa'daki OHAL uygulaması art arda uzatılmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son olarak geçen hafta uygulamanın 1 Kasım'a kadar daha üç ay uzatılacağını açıkladı.

Fransa'da geçen yaz aylarında düzenlenen protesto gösterilerinde şiddet olayları yaşanmıştı. İnsan hakları örgütleri Fransız polisini gösterilerde orantısız güç kullanmakla suçluyor.

Af Örgütü'nün raporunda da "kamu düzenini bozmadıkları görülen göstericilere polisin cop, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği" belirtildi.