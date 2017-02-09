Af Örgütü: Fransız Devleti Sığınmacı Haklarını İhlal Ediyor

Uluslararası Af Örgütü, Fransa'nın, İtalya’dan ülkeye giriş yapmaya çalışan sığınmacıların haklarını sistemli bir şekilde ihlal ettiğini bildirdi.

Uluslararası Af Örgütünce yayımlanan raporda, Fransız Devleti'nin 2016 yılında İtalya’dan giriş yapmaya çalışan sığınmacıların yüzde 70’ini engellediği kaydedilerek, "Bu uygulama, yetkililerin bilinçli bir taktikle sığınmacıların haklarını kullanmalarını engellediklerini ve ülkeye girişlerini caydırmaya çalıştığını gösteriyor." denildi.

Uluslararası Af Örgütü heyetinin 19-26 Ocak tarihlerinde sınır bölgesinde yaptığı incelemelerle ilgili bulgulara yer verilen raporda, İtalya-Fransa arasındaki tren hattında sistemli polis kontrolleri ve demiryolları çalışanlarının ihbarları ile sığınmacıların sınırdan geçişinin engellendiği bildirildi.

Raporda, "Sınır kontrollerinde, yasalarca belirlenen sığınma başvuru hakkı ihlal ediliyor. Bu duruma Fransız yargısı müdahale etmeli." denildi.

AA