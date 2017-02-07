Af Örgütü: Esed, Muhalifleri Destekleyen 13 Bin Kişiyi Gizlice İdam Etti

»Ana Sayfa»Suriye
07.02.2017 09:27
Af Örgütü: Esed, Muhalifleri Destekleyen 13 Bin Kişiyi Gizlice İdam Etti
Uluslararası Af Örgütü, Suriye'deki hapishanelerde muhaliflere destek veren 13 bin kişinin idam edildiğini açıkladı.

İnsan hakları alanında çalışmalar yürüten örgütün yeni raporunda, Eylül 2011-Kasım 2015 arasında Saydnaya Hapishanesi’nde her hafta toplu idamların gerçekleştirildiği iddia edildi.

Af Örgütü, iddiaya konu idamların, Esed rejiminin en üst makamları tarafından onaylandığını belirtti.

Esed rejimi, cinayet ya da tutuklulara kötü muamele yapıldığı yönündeki iddiaları yalanlıyordu.

Yeni Akit’te yer alan habere göre, Af Örgütü’nün rapor için aralarında eski gardiyan, tutuklu ve cezaevi yetkililerinin de bulunduğu 84 kişiyle mülakat gerçekleştirdiği ifade edildi.

Buna göre; her hafta, ara sıra ise iki hafta bir olmak üzere 20 ila 50 kişiden oluşan gruplar, tamamen gizlilik içinde Şam’ın kuzeyinde bulunan hapishanede idam edildi.

AF ÖRGÜTÜ: SAVAŞ SUÇU SAYILIR

Raporda, idamlardan önce tutukluların Qaboun bölgesinde bir ila üç dakika süren “davalar” için kurulan “askeri mahkemelere” çıkarıldıkları belirtildi.

Af Örgütü’nün raporunda ifadeleri yer alan eski bir askeri hâkim, “tutuklulara yaşandığı öne sürülen bir suçu işleyip işlemediklerinin sorulduğunu ve onların cevap ‘evet’ de olsa, ‘hayır’ da olsa mahkûm edildiklerini” belirtti. Söz konusu yargıç, “Bu mahkemelerin hukukun üstünlüğüyle bir ilgilerinin bulunmadığını” da sözlerine ekledi.

Yaşananların “savaş suçu” sayılacağını belirten Af Örgütü, Ocak ayı başlarında söz konusu iddialara ilişkin rejim yetkilileriyle bağlantıya geçmek istediklerini fakat yanıt alamadıklarını bildirdi.

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