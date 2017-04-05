Adnan Menderes Ünv. Öğrencileri İdlib Katliamını Protesto Etti
İnsani Hak ve Hürriyetleri topluluğu öncülüğünde Aydın’da düzenlenen etkinlikle Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan kimyasal saldırı lanetlendi. Adnan menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü kütüphane önünde gerçekleştirilen etkinliğe sivil toplum örgütleri de destek verdi. Açıklamayı topluluk adına Tıp fakültesi öğrencisi Yasemi Sarıçiçek okudu.
Basın Açıklamasının Tam Metni:
AHDİMİZDİR: EMPERYALİST KATİLLERLE HESAPLAŞACAĞIZ!!
Bismillahirrahmanirrahim
Altı yıldır Suriye'de işlenen ve yaklaşık bir milyon insanın ölümüne yol açan insanlık dışı katliamlar maalesef katlanarak devam ediyor. Karanlık Batı ruhunun icadı kimyasal silahlar dün İdlib'te çoğu çocuk onlarca insana ölüm kustu. Bu katliamda Rusya, ABD, İran başta olmak üzere emperyalist Batı, katil Esed'in suç ortaklarıdır!
Aç gözlü emperyalist işgalciler, insanlık düşmanı muhterisler, hainler, kalleşler... İnsanlarımız ve şehirlerimiz sizin kirli ellerinizle perişan oldu.
Bütün evlerimizi yaktınız.
Dedeleriniz Endülüs'te soykırım yaptı ve siz Haçlı artıkları, Saraybosna'da soykırıma yeltendiniz, Beyrut yaralandı, Kahire vuruldu, Kudüs esir, Gazze hapis, Şam yandı, Bağdat perişan, Basra harap, Halep düştü…
İslam medeniyetinin tüm şehirlerini, tüm değerlerini, camilerini, köprülerini, hanlarını yaktınız, yıktınız, işgal ettiniz, esir aldınız.
İki yüzyıldır, etimizi koparır gibi kopardınız şehirlerimizi tarihin kalbinden...
O kadim şehirlerde yaşattığımız insanlığı, huzuru, mutluluğu, kardeşliği, medeniyeti vurdunuz, talan ettiniz.
Canımıza tak etti artık!
Artık gözlerimizin içine baka baka islam coğrafyasında kardeşlerimizi katledişinize sessiz kalmayacağız.
Artık bizi Endülüs'süz, Halep’siz, Şam’sız, Hama’sız, Musul’suz, Kudüs'süz, Kerkük’süz bırakıp İstanbul’u yakma girişimlerinize seyirci kalmayacağız.
Kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve çocuklarımıza uzanan o kirli ellerinizi kırmaya ahdettik...
"Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın"
Bilinsin ki bizim kitabımızda zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur!
Bu coğrafyada döktüğünüz her damla kanın, zulmettiğiniz her mazlumun hesabını soracağız sizden!
İdlip’te insanlık suçu işleyen, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği yöntemlerle masum sivilleri katleden zalim rejim ve emperyalist destekçileri bilinki;
Vekalet savaşlarınızı yürüten taşeron örgütlerinizle de, Halep’i, İdlib'i kan gölüne çeviren paralı köpeklerinizle de ve siz kuklacı emperyalistlerle de hesaplaşacağız.
Yeryüzünde hürriyetin ve adaletin hakim olması için çabamız, ümidimiz, gayretimiz ve mücadelemiz artarak devam edecek. Yeryüzünün bütün mağdur, mazlum ve mustazaflarına kol kanat germeye, kucak açmaya devam edeceğiz. Son nefesimize kadar ümitle ve azimle gayret edeceğiz.
Üzüleceğiz, kalbimiz taşlaşmasın diye ağlayacağız ama gevşemeyeceğiz, asla ve asla yes’e, ümitsizliğe kapılmayacağız, pes etmeyeceğiz!
ve siz katiller yenilip cehenneme sürüleceksiniz!
Tüm dostlarımıza ihtar, tüm düşmanlarımıza öfke ile duyurulur. Ve son olarak şunu diyoruz ki;
"Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor." İbrahim 42
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