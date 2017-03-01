Adnan Menderes Üniversitesi’nde Derdest Belgeselinin Gösterimi Yapıldı
Haksöz Haber
Aydın’da İnsan Hak ve Hürriyetleri Topluluğu tarafından Adnan Menderes Üniversitesi’nin AİSYEM Konferans Salonu’nda Derdest isimli belgeselin gösterimi gerçekleştirildi.
Programın açılış konuşmasını yapan topluluk başkanı Sedanur Kılıç “İnanca ve özgürlüğe darbe olarak adlandırdığımız 28 Şubat’ın yıl dönümünde inanç ve özgürlükleri hiçe sayıp baskı, zulüm, şiddet ve her türlü zorbalığı uygulayan, inancın gereği olan başörtüsünü yasaklayan, inançlı insanları sindiren, ikna odaları kurarak bin yıl süreceğini sanan 28 Şubat zihniyetini unutmayarak bir daha asla demek için bu programda bir araya geldik.” dedi.
Her türlü zulme karşı çıkacaklarını da dile getiren Kılıç, “Bizim için şubat ayı hep soğuk geçmiştir çünkü şubat ayı şehadet ayıdır. Buradan haykırarak diyoruz ki tevhit, adalet ve özgürlük için mücadeleyi hiç bırakmayan, Malcolm X’in Hasan el-Benna’nın, Metin Yüksel’in, İskilipli Atıf’ın Necmettin Erbakan’ın yolundan gitmeye devam edecek ve bir daha asla diyerek her türlü baskı ve zülüme karşı çıkacağız.” ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmasının ardından belgesel gösterimi yapıldıktan sonra program sona erdi.
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