Adnan Altıntaş Kardeşimizin Annesi Vefat Etti

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17.04.2017 15:03
Adnan Altıntaş Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
Sakarya Özgür-Der’den Adnan Altıntaş kardeşimizin annesi Neriman Altıntaş vefat etmiştir.

Merhume annemize Yüce Rabbimizden af ve mağfiret, başta Adnan kardeşimiz olmak üzere kederli ailesi ve yakınları için sabr-ı cemil niyaz ederiz.

Not: Merhumenin cenazesi yarın Sakarya/Akyazı Sukenarı köyünde öğlen namazını müteakip defnedilecektir.

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