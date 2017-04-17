Adnan Altıntaş Kardeşimizin Annesi Vefat Etti

Sakarya Özgür-Der’den Adnan Altıntaş kardeşimizin annesi Neriman Altıntaş vefat etmiştir.

Merhume annemize Yüce Rabbimizden af ve mağfiret, başta Adnan kardeşimiz olmak üzere kederli ailesi ve yakınları için sabr-ı cemil niyaz ederiz.

Not: Merhumenin cenazesi yarın Sakarya/Akyazı Sukenarı köyünde öğlen namazını müteakip defnedilecektir.