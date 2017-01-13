Adliyeler Şeffaflaşıyor
Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı “Adliye Faaliyet Raporları” projesinin bu yıl hayata geçmesiyle adliyeler, bütçenin nasıl kullanıldığı, personel, dava sayıları gibi konularda düzenli olarak kamuoyuna bilgi verecek.
AA muhabirinin Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan aldığı bilgiye göre, yargıda hesap verilebilirlik ve şeffaflığın sağlanması amacıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla hazırlanan “Adliye Faaliyet Raporları” projesi tamamlandı.
Faaliyet raporlarının nasıl hazırlanacağı ve hangi bilgileri kapsayacağının anlatıldığı genelge Bozdağ’ın imzasıyla ilgili tüm yargı birimlerine gönderildi.
Adliyelerde Hesap Dönemi Mart Ayı
Adli ve idari yargı hizmeti veren Türkiye genelindeki tüm adliyeler, bu yıldan itibaren yıllık faaliyet raporlarını internet üzerinden yayımlamaya başlayacak. Mart ayında 2016’nın verilerini içeren ilk rapor, kamuoyuna sunulacak.
Her yıl mart ayı sonunda kamuoyu ile paylaşılacak yıllık raporlar, Adalet Bakanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) da sunulacak.
Adalet Hizmetleri Denetime Açılıyor
Kamuoyu tarafından adalet hizmetlerinin işleyişinin denetlenmesinin amaçlandığı proje kapsamında, bakanlığın belirlediği şekilde faaliyet raporları adalet komisyonlarınca hazırlanacak.
Faaliyet raporlarının ilk bölümünde adalet komisyonu başkanlarının ve cumhuriyet başsavcılarının çalışmalara ilişkin açıklamaları yer alacak.
Adliyelerin fiziki yapıları hakkında bilgiler içerecek raporda, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı gibi teknik ekipmanların sayıları da bulunacak.
Cumhuriyet savcısı, hâkim ve yardımcı personel gibi bilgilerin de yer verileceği rapor, personelin eğitim durumlarını da içerecek.
Bütçenin Kullanımı Açıklanacak
Raporun “mali bilgiler” bölümünde personel giderlerine, mal ve hizmet alımlarına yapılan ödemelere yer verilerek, bütçenin nasıl kullanıldığı hakkında halka bilgi verilecek.
Soruşturma ve dava dosyalarının sayılarını içerecek raporda, davaların, soruşturmaların suç türlerine göre ortalama bitirilme süreleri gibi çeşitli istatistikler sunulacak.
Raporda, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan başvuru sayıları da bulunacak.
Raporun son bölümünde ise adalet komisyonu başkanlarının değerlendirmeleri yer alacak.
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