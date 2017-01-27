Adli Tıp’ta ‘FETÖ’ Operasyonu: 11 Gözaltı

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27.01.2017 17:33
Adli Tıp’ta ‘FETÖ’ Operasyonu: 11 Gözaltı
İstanbul’da Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock’u kullananların da bulunduğu 11 Adli Tıp Kurumu personeli gözaltına alındı.

İstanbul’da Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Adli Tıp Kurumu’ndaki yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

AA’da yer alan habere göre, söz konusu soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock’u kullananların da bulunduğu 11 kurum personelini gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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