Adıyaman’da PKK Operasyonu: 6 Gözaltı
Adıyaman’da “özel güvenlik bölgesi” ilân edilen merkeze bağlı Akçalı köyünde PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
AA’da yer alan habere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından, “özel güvenlik bölgesi” ilân edilen merkeze bağlı Akçalı köyünde bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada ruhsatsız tüfeklerle PKK’ya ait örgütsel dökümanlar ele geçirildi.
Ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Adıyaman’da PKK Operasyonu: 6 GözaltıAdıyaman’da “özel güvenlik bölgesi” ilân edilen merkeze bağlı Akçalı köyünde PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet ve AK Parti’ye Saldıran Şerif Turunç Yakalandıİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik düzenlenen silahlı saldırılarda yer aldığı belirtilen DHKP-C üyesi saldırgan, Tekirdağ’da yakalandı.
Anayasa Değişikliği Oylama Süreci Bitti; Son Kararı Halk VerecekMeclis Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin tümü 339 oyla kabul edildi. Teklif, halk oylamasına sunulacak.
Anayasa Değişikliğinin 14, 15, 16 ve 17. Maddeleri Kabul EdildiMeclis Genel Kurulu'nda ikinci turu gergin geçen anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerine devam ediliyor. 14. madde 342, 15. madde 342, 16. madde 342, 17. madde 341 evet oyuyla kabul edildi.
Anayasa Değişikliğinde 12 ve 13. Maddeler Kabul EdildiMeclis Genel Kurulu'nda ikinci turu gergin geçen anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerine devam ediliyor. 12. madde 342, 13. madde ise 343 evet oyuyla kabul edildi.
RÖPORTAJ
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
KURAN ÇALIŞMALARI
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Ali Ünal Pişmanlık Yasasına Başvurdu: Gülen Hakkında Bilgiler Verdi
- İstanbul’daki İki Saldırıda da Aynı Kişi Yer Almış!
- MEB’in “Yeni Tarih Müfredatı”nda Eski Hamam Eski Tas
- Özgür Çocuk Kulübü Ekibi Suriyeli Çocukları Ziyaret Etti
- Adana'da Emperyalist Kuşatmalar Altında Ortadoğu Konuşuldu
- İrfan, Örf ve Felsefe Üzerine Düşünmek
- ByLock’un 215 Bin Kayıtlı Kullanıcısı Var!
- Amasya Özgür-Der’de Sosyal Medya’da İslami Tavır Konuşuldu
- Anayasa Değişikliğinde Halkoylamasına Doğru
- Emniyet ve AK Parti’ye Saldıran Şerif Turunç Yakalandı
- PKK’nın Katlettiği 'Yüzler' Avrupa Konseyi’nde Sergilenecek
- Trump’ın İlk Ziyareti CIA Merkezine
- Ali Ünal Pişmanlık Yasasına Başvurdu: Gülen Hakkında Bilgiler Verdi
- Haber 7’ye Bu Üslup Yakışmıyor!
- Jandarma ve Sahil Güvenlik’te Başörtüsü Yasağı Kalktı
- Kendilerini Hakikatin Tek Sahibi Olarak Görenlerin Küstahlığı
- UNESCO Halep’te İncelemelerde Bulundu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Üniversiteye Rektör Atadı
- Midilli’nin Can Yeleği Mezarlığı!
- İşgalci İsrail Trump’ı Kudüs’e Davet Etti!
- ABD, Batı Halep’te Direnişçileri Hedef Aldı!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Esed'in Muhibbi Hüsnü Mahalli'ye Tahliye Kararı
- Şam’ın Fethi Cephesi: Yolumuza Devam Ediyoruz
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim