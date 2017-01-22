Adıyaman’da PKK Operasyonu: 6 Gözaltı

Adıyaman’da “özel güvenlik bölgesi” ilân edilen merkeze bağlı Akçalı köyünde PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA’da yer alan habere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından, “özel güvenlik bölgesi” ilân edilen merkeze bağlı Akçalı köyünde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada ruhsatsız tüfeklerle PKK’ya ait örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

Ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.