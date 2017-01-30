Adıyaman'da Köy Referandumu Kanlı Bitti

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30.01.2017 11:34
Adıyaman'da Köy Referandumu Kanlı Bitti
Bağlı bulundukları köyden ayrılarak, mezralarının köy statüsüne kavuşturulması için seçime gidenler ile köy sakinleri arasında kavga çıktı, 10 kişi yaralandı.

Adıyaman'da bir köyün sakinleri ile buna bağlı mezralarının köy statüsüne kavuşturulması için referanduma gidenler arasında çıkan kavgada 2'si ağır, 10 kişi yaralandı.

Sincik ilçesi Çatbahçe köyüne bağlı Çavçuk mezrasında yaşayanlar, mezralarının bağlı bulunduğu köyden ayrılması ve köy statüsüne kavuşturulması için İl İdare Kurulu Müdürlüğüne başvurdu. Bunun üzerine yapılan referandum sırasında, mezrada yaşayanlar ile köy sakinleri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Akşam saatlerine doğru tatışmaların dönüştüğü taşlı sopalı kavgada, Hüseyin Büyükçelebi (45), Mesut Büyükçelebi (24), Yusuf Büyükçelebi (58), Abdurrahman Küçükaydın (32), Cebrail Küçükaydın (27), Medine Küçükaydın (23) Hasan Küçükaydın (29), Ali Aydın, Mehmet Aydın ve Ekrem Aydın yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sincik ve Kahta Devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 12 kişiyi gözaltına alan jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bu arada, İl İdare Kurulu Müdürlüğünce yapıldığı belirtilen ve 162 kişinin sandık başına gittiği referandumda, 82 "evet", 79 "hayır" oyu çıktığı, 1 oyun ise geçersiz sayıldığı öğrenildi.

 

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