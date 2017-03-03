Adıyaman'da 5,5 Büyüklüğünde Deprem
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde, bugün saat 14.07'de merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Aynı bölgede saat 14.18'de ise 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Öte yandan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde, bugün saat 20.03'te merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Depremin 9,14 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.
Bazı evler yıkıldı
Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, deprem nedeniyle bazı evlerin yıkıldığını bildirdi.
Halkın panik yaşadığını anlatan Fırat, bazı evlerin yıkıldığını, bir okulda da hasar meydana geldiğini ancak öğrencilerde herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını ifade etti.
Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Bülent Fırat da bazı köylerde hasar oluştuğunu, köylülerin evlerini terk ettiğini söyledi.
Çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem nedeniyle halkın büyük panik yaşadığını aktaran Fırat, "Biraz önce Göktarla, Kızılöz ve Doğanca köylerinde yaşayan vatandaşlarla görüştüm. Bazı evler yıkılmış." dedi.
Vali Erin: 28-30 yaralı vatandaşımız var
Bu arada, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Samsat ilçesindeki depremle ilgili, "En büyük tesellimiz şu ana kadar Allah'a şükür can kaybımız olmamasıdır. 28-30 yaralı vatandaşımız var, hepsi ayakta taburcu edilebilecek durumda." dedi.
4-5 köyde 20'ye yakın eski köy evinin yıkıldığını kaydeden Erin, "Geri kalan bazı yerlerde de hasar oluştu. Depremden etkilenenler için bu gece önemli. Biz de her türlü önlemi aldık. Tam bir seferberlik halindeler, bu gece ve yarın için önlem alındı. AFAD Başkanlığı da depremzedelerin battaniye, çadır, yemek ve gıda ihtiyacı için her türlü önlemi aldı. Yıkıntı ve hasar için gerekli çalışmalar yapılıyor. Geçmiş olsun."
İki caminin minaresi yıkıldı
Depremin ardından artçı sarsıntıların yaşandığı Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki 2 caminin minareleri de kısmen yıkıldı.
Atatürk Barajı hasar almadı
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde saat 14.07'de meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin Atatürk Barajında herhangi bir hasara yol açmadığı bildirildi.
"1-2 saate kadar vatandaşları çadırlara almış olacağız"
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan şöyle konuştu:
"Ekiplerimiz 7 ikram aracı, 1 öncü aracımız, 1 kamyon, 1 kamyonet, 1 yemek servis aracımız, 1 mobil mutfak aracımız, 20 personelle beraber çadır, battaniye ve ısıtıcaları, mutfak setleri ve gıda malzemeleriyle sahadalar. Şu anda hasar tespiti devam ediyor. AFAD Başkanı da hareket halinde ben de hareket halindeyim. 1-2 saate kadar hasar tespit çalışmalarını bitirmiş ve vatandaşları çadırlara almış olacağız, bu geceyi çadırlarda geçirecekler inşallah. Sıcak yemek vereceğiz. Vatandaşlarımızın özellikle hasarlı evlere girmemeleri gerekiyor. Samsat bölgesindekilere de genellikle çadır desteği vereceğiz. Artçılar devam ediyor yoğun şekilde, 4'ün üzerinde sarsıntılar oluyor, tehlike geçmiş değil evlerine girmesinler."
Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım da köylerde yıkılan evler olduğunu ancak enkaz altında kimsenin bulunmadığını ifade etti.
Başbakan Yardımcısı Kaynak
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Pazarcık Kaymakamlığını ziyaretinde Adıyaman'daki depreme ilişkin açıklama yaptı. Veysi Kaynak, bugün 14.07'de Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini, iki de artçı sarsıntı gerçekleştiğini belirtti.
Adıyaman Valisi Abdullah Erin'den bilgi aldığını aktaran Kaynak, "Akdamar ve Taşkuyu köylerinde hasarlı binalar var. İki hafif yaralı mevcut. Allah'a şükür ağır yaralı veya hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Ayrıca ağır hasarlı binalar bize rapor edilmedi. Şu anda Adıyaman AFAD İl Müdürümüz bölgeye hareket halinde. Civar illerden, Malatya'dan, Diyarbakır'dan, arama kurtarma ve müdahale birlikleri oraya doğru hareket halinde. AFAD Başkanımız Halis Bilden ve Sağlı Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz Hasan Aydınlık bey de şu anda ilçeye ulaşmak üzereler. Öncelikle geçmiş olsun." diye konuştu.
Bakan Kaynak, Pazarcık Kaymakamlığını ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada da "Türkiye depremlere alışık olmalıdır ve bütün yapılarını bu deprem gerçeğine uygun inşa etmelidir." dedi.
Kaynak, "Yapı stokumuz ciddi manada eski. Eski yapı stokunun oluşturduğu hasarlar oluyor. Deprem öldürmez bina öldürür." ifadelerini kullandı.
AFAD Başkanı Bilden deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Aydınlık ile Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu olay yerinde incelemelerde bulundu.
Bilden ve beraberindekiler, ilk olarak depremin en çok etkili olduğu Taşkuyu köyünde hasar oluşan evlerde incelemelerde bulunarak, vatandaşların sorunlarını dinleyip, sıkıntıların giderileceğini bildirdi.
Daha sonra köyden ayrılarak ilçeye geçen AFAD Başkanı Bilden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsat'a yakın bir yerde depremin meydana geldiğini anımsatarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Depremin ardından şimdiye kadar 70 civarında artçı meydana geldiğini ifade eden Bilden, bunların git gide düştüğü ve sadece iki köyde ciddi hasar oluştuğunu dile getirerek şunları kaydetti:
"Allah'a şükür bir can kaybı yok, çok önemli bir yaralımız yok. Sadece şunu belirtmek istiyorum özellikle AFAD'ın ismini kullanarak birileri sosyal medyada işte 'saat 9'da şöyle bir deprem olacak' diye yazılar paylaşıyor. Keşke depremi önceden bilme şansımız olsaydı ama vatandaşlarımız kime itibar edeceklerini çok iyi biliyor, hiçbir şekilde onlara itibar etmesinler. Onlarda keşke kendilerini saklamasalar bir bilgileri varsa bize de öğretseler. Biz tüm yetkililer bölgedeyiz, Sayın Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın talimatıyla geldik, hasar tespit çalışmalarını ivedi bir şekilde yapacağız. Adıyaman Belediyesi bu akşam 5 bin kişilik yemek hazırlığı yaptı, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerekli çadır, battaniye ve ne gerekirse onlar yapılacak, vatandaşlarımız hiç merak etmesin en büyük tesellimiz can kaybının olmaması diğer her şey yerine gelir."
Öte yandan Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ve kaymakamlık yetkilileri, ilçe ve köylerde vatandaşlara çadır ve battaniye dağıttı.
Zaman zaman artçı sarsıntıların meydana geldiği ilçede evlerine girmeyen vatandaşlar ise ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
Samsat, Kahta ve Siverek ilçelerinde eğitime ara
AA muhabirinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ilçede meydana gelen 5,5 büyüklüğünde deprem sonrası Adıyaman merkez ve merkeze bağlı köyler ile Samsat ilçesi ve köyleri ve Kahta ilçe merkezinde okulların yarın tatil edildiği bildirildi.
Şanlıurfa Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu da "Siverek, Adıyaman'a çok yakın. O nedenle sarsıntıyı iyi hissettik. Öğrencilerimizin psikolojik olarak etkilenmemesi için ilçede eğitime yarına kadar ara verdik." dedi.
100'ü aşkın artçı sarsıntı kaydedildi
Depremin ardından artçı sarsıntılar aralıklarla sürüyor.
Kısa aralıklarla gerçekleşen sarsıntıların büyüklüğü 4,4 ila 1 arasında değişiklik gösterdi.
5,5 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü Samsat olan 4 ve üstü büyüklükte 4 sarsıntı kaydedildi.
Son olarak saat 21.54'te 2,4 büyüklüğündeki artçı sarsıntıyla 8 saatte merkez üssü Samsat olan 100'ü aşkın artçı sarsıntı yaşandı.
AA
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