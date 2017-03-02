Adıyaman'da 5.5'lik Deprem

Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevredeki birçok kentte hissedildi. Samsat Belediye Başkanı deprem nedeniyle bazı evlerin yıkıldığını söyledi.

Kandil Rasathanesi'ne göre merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan bir deprem oldu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) sarsıntının büyüklüğünü 5,5 olarak açıkladı. Avrupa-Akdeniz Sismolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre de depremin büyüklüğü 5.5.

Depremin merkez üssü, Samsat ilçesine 2, Adıyaman merkeze ise 26 kilometre uzaklıkta. AFAD Deprem Dairesi'nin tespitine göre deprem saat 14:07'de meydana geldi.

Depremin ardından 4.2 ve 4.4 büyüklüklerinde iki artçı sarsıntı meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa gibi çevredeki illerde de hissedildi.

"Bazı evler yıkıldı"

Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, deprem nedeniyle bazı evlerin yıkıldığını söyledi. Halkın panik yaşadığını belirten Fırat, bir okulda da hasar meydana geldiğini ancak öğrencilerde herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını ifade etti.

Fırat, ekiplerin ilçe merkezi ve köylerdeki araştırmalarını sürdürdüğünü aktardı. Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Bülent Fırat da bazı köylerde hasar oluştuğunu, köylülerin evlerini terk ettiğini söyledi.

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem nedeniyle halkın büyük panik yaşadığını aktaran Bülent Fırat, "Biraz önce Göktarla, Kızılöz ve Doğanca köylerinde yaşayan vatandaşlarla görüştüm. Bazı evler yıkılmış" dedi.

Kaynak: Kandilli Rasathanesi, AFAD, AA