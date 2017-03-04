Adıyaman Samsat Bir Kez Daha Sallandı
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde önceki gün etkili olan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de dün saat 23.51 sularında 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) dün 23.51 sularında merkez üssü Samsat olan 3,7 büyüklüğünde deprem oluştuğunu bildirdi.
Depremin 11,18 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
180'İ AŞKIN ARTÇI SARSINTI YAŞANDI
Önceki gün Samsat ilçesinde etkili olan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 14.16'da 4,2 ve 20,03'de ise 4,0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana gelmişti.
Kısa aralıklarla gerçekleşen sarsıntıların büyüklüğü 4 ile 1 arasında değişiklik gösterdi.
Son olarak dün 09.39'da 2,6 büyüklüğündeki artçı sarsıntıyla son 20 saatte merkez üssü Samsat olan 180'i aşkın artçı sarsıntı yaşandı.
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