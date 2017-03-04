Adıyaman Samsat Bir Kez Daha Sallandı

»Ana Sayfa»Gündem
04.03.2017 08:58
Adıyaman Samsat Bir Kez Daha Sallandı
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde önceki gün etkili olan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de dün saat 23.51 sularında 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) dün 23.51 sularında merkez üssü Samsat olan 3,7 büyüklüğünde deprem oluştuğunu bildirdi.

Depremin 11,18 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

180'İ AŞKIN ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

Önceki gün Samsat ilçesinde etkili olan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 14.16'da 4,2 ve 20,03'de ise 4,0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana gelmişti.

Kısa aralıklarla gerçekleşen sarsıntıların büyüklüğü 4 ile 1 arasında değişiklik gösterdi.

Son olarak dün 09.39'da 2,6 büyüklüğündeki artçı sarsıntıyla son 20 saatte merkez üssü Samsat olan 180'i aşkın artçı sarsıntı yaşandı.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mevlüt Çavuşoğlu: YPG Münbiç'ten Çekilmezse Vuracağız02 Mart 2017 Perşembe 17:11
  • HDP Gaziantep İl Başkanı Gözaltına Alındı02 Mart 2017 Perşembe 16:05
  • Adıyaman'da 5.5'lik Deprem02 Mart 2017 Perşembe 15:45
  • Ağrı Belediyesi Başkanı Sırrı Sakık Görevinden Alındı02 Mart 2017 Perşembe 03:05
  • Çanakkale'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem01 Mart 2017 Çarşamba 08:39
  • TSK'dan 'Karargâh Rahatsız' Haberi Açıklaması28 Şubat 2017 Salı 14:46
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atılan Başlık Terbiyesizlik28 Şubat 2017 Salı 11:53
  • Anayasa Mahkemesinden CHP'nin Başvurusuna Ret28 Şubat 2017 Salı 09:57
  • Hürriyet'in Yayın Yönetmeni Sedat Ergin Görevden Alındı28 Şubat 2017 Salı 08:27
  • HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayhan Serbest Bırakıldı28 Şubat 2017 Salı 08:14
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Havvanur ve Mustafa Pektaş Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim