Adil Öksüz’ün Kuzeni Zübeyir Öksüz Tutuklandı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
25.12.2016 10:20
Adil Öksüz’ün Kuzeni Zübeyir Öksüz Tutuklandı
Darbe kalkışmasının “kilit ismi” ve İzmir’de hazırlanan Gülen örgütüne yönelik iddianamede “TSK imamı” olduğu belirtilen firari Adil Öksüz’ün kuzeni Zübeyir Öksüz, tutuklandı.

İzmir merkezli 5 ilde yürütülen Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İzmir’de hazırlanan iddianamede “TSK imamı” olduğu belirtilen firari Adil Öksüz’ün kuzeni Zübeyir Öksüz, tutuklandı.

AA’da yer alan habere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışına firar etmek isterken Adnan Menderes Havalimanı’nda yakalanan Adil Öksüz’ün kuzeni Zübeyir Öksüz’ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Öksüz, “silahlı terör örgütü üyesi olduğu” ve Gülen örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı iddia edilerek çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Aralık’ta İzmir, İstanbul, Iğdır, Muğla ve Kütahya’da Gülen örgütünün “Bornova eyaleti”nde örgüt adına faaliyet gösteren ve kapatılan Çalışkan Girişimci İş Adamları Derneği, Helezon Gençlik ve Spor Derneği ile Mersinli Yeni Mahalle Cami Yaptırma Yaşatma Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’ne yönelik operasyon düzenlenmiş, İzmir’de hazırlanan iddianamede “TSK imamı” olduğu belirtilen Adil Öksüz’ün kuzeni Zübeyir Öksüz yurt dışına firar etmek isterken Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

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