Adil Öksüz'ün Kayınbiraderine ve Bacanağına Hapis Cezası

FETÖ’ye üye oldukları iddiasıyla 5 sanığın yargılandığı davada, örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, aralarında bacanağı gazeteci Erdal Şen'in de bulunduğu 3 sanığın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına, bir sanığın ise beraatine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ali Sami Yıldırım, Erdal Şen, İlhan Erdem, Yakup Yaman ve tutuksuz sanık Akif Kopuz ile avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatleri yönünde karar verilmesini istedi.

''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis kararı

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, örgütün ''hava kuvvetleri imamı'' firari Adil Öksüz'ün kayınbiraderi sanık Ali Sami Yıldırım'ın, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 ay, bacanağı gazeteci Erdal Şen ile İlhan Erdem, Yakup Yaman'ın ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Tutuksuz sanık Akif Kopuz hakkında ise beraat kararı veren heyet, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına da hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 5 sanık hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanıklar Yakup Yaman, İlhan Erdem, Ali Sami Yıldırım'ın ByLock programı kullanıcısı olduğu aktarılan iddianamede, sanıklar Ali Sami Yıldırım ve Erdal Şen'in, Adil Öksüz'ün kaçırılmasına ilişkin yardım ettikleri iddiasıyla ilgili dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği belirtilmişti. İddianamede, sanık Ali Sami Yıldırım'ın FETÖ'nün Rusya imamı olduğu da öne sürülmüştü.

AA