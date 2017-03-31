Adil Öksüz Son Telefon Görüşmesini 20 Temmuz'da Yaptı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
31.03.2017 15:31
Adil Öksüz Son Telefon Görüşmesini 20 Temmuz'da Yaptı
Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Adil Öksüz'ün, son olarak 20 Temmuz'da Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü adına kayıtlı hatla görüşme yaptığı kayıtlara geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamede, Gülen örgütünün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu iddia edilen ve darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan firari Adil Öksüz ile ilgili ayrıntılara yer verildi. Öksüz'ün, darbeden 3 gün sonra Ankara'dan uçakla İstanbul'a gittiği, 19 Temmuz'da Sakarya'nın Akyazı ilçesine geçtiği belirlendi.

İddianamedeki HTS kayıtlarına göre Öksüz, 18 Temmuz 2016 saat 08.01'de Esenboğa Havalimanı'ndaki, saat 09.27'de de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki baz istasyonundan hizmet aldı. Öksüz, aynı gün saat 11:10 ve 22:48'de İstanbul Üsküdar, saat 23:47'de İstanbul Atatürk Mahallesi'nde baz istasyonu hizmeti aldıktan sonra ertesi gün, 19 Temmuz'da saat 12:43'te Akyazı'daki baz istasyonunu kullandı.

Kendisi hakkında düzenlenen HTS analiz raporu kayıtlarına göre Öksüz, 17 Temmuz günü 15:15-15:16-15:20-15:23-15:25 saatlerinde yaptığı telefon görüşmelerinde Etimesgut baz istasyonundan hizmet aldı.

Firari Öksüz'ün, 18 Temmuz günü saat 08:01'de, Zeki Çınkır'ın kullandığı hatla telefon görüşmesi yaptığı, bu görüşme sırasında Ankara Esenboğa Havalimanı baz istasyonundan hizmet aldığı belirlendi.

İddianameye göre, aynı gün saat 09:27'de yine Zeki Çınkır'a ait telefonla görüşme yapan Öksüz'ün bu görüşmede, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki baz istasyonunu kullandığı belirlendi.

Öksüz'ün, aynı gün saat 11:10 ve 22:48'de İstanbul Üsküdar, saat 23:47'de İstanbul Atatürk Mahallesi'nde baz hizmeti aldıktan sonra ertesi gün saat 12:43'te Akyazı'daki baz istasyonunu kullandığı tespit edildi.

Adil Öksüz'ün, 20 Temmuz saat 13:02'de Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğü adına kayıtlı hatla görüşme yaptığı da kayıtlara geçti.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı hattan 21 Temmuz saat 10:22'de Öksüz'ün ByLock yüklediği hattın arandığı da kayıtlarda yer aldı. Öksüz'ün telefonu açmadığı için görüşmenin yapılamadığı belirtildi.

ABD Konsolosluğu, Öksüz'ün vizesinin iptal edildiği için arandığını açıklamıştı.

Darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında yakalanan Öksüz, 18 Temmuz Pazartesi günü getirildiği Sincan Batı Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcının karara itirazının da Asliye Ceza Hakimi tarafından delil yetersizliğinden reddedilmesi üzerine Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karışmıştı.

Kaynak: AA

 

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