Adil Öksüz Son Telefon Görüşmesini 20 Temmuz'da Yaptı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamede, Gülen örgütünün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu iddia edilen ve darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan firari Adil Öksüz ile ilgili ayrıntılara yer verildi. Öksüz'ün, darbeden 3 gün sonra Ankara'dan uçakla İstanbul'a gittiği, 19 Temmuz'da Sakarya'nın Akyazı ilçesine geçtiği belirlendi.
İddianamedeki HTS kayıtlarına göre Öksüz, 18 Temmuz 2016 saat 08.01'de Esenboğa Havalimanı'ndaki, saat 09.27'de de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki baz istasyonundan hizmet aldı. Öksüz, aynı gün saat 11:10 ve 22:48'de İstanbul Üsküdar, saat 23:47'de İstanbul Atatürk Mahallesi'nde baz istasyonu hizmeti aldıktan sonra ertesi gün, 19 Temmuz'da saat 12:43'te Akyazı'daki baz istasyonunu kullandı.
Kendisi hakkında düzenlenen HTS analiz raporu kayıtlarına göre Öksüz, 17 Temmuz günü 15:15-15:16-15:20-15:23-15:25 saatlerinde yaptığı telefon görüşmelerinde Etimesgut baz istasyonundan hizmet aldı.
Firari Öksüz'ün, 18 Temmuz günü saat 08:01'de, Zeki Çınkır'ın kullandığı hatla telefon görüşmesi yaptığı, bu görüşme sırasında Ankara Esenboğa Havalimanı baz istasyonundan hizmet aldığı belirlendi.
İddianameye göre, aynı gün saat 09:27'de yine Zeki Çınkır'a ait telefonla görüşme yapan Öksüz'ün bu görüşmede, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki baz istasyonunu kullandığı belirlendi.
Öksüz'ün, aynı gün saat 11:10 ve 22:48'de İstanbul Üsküdar, saat 23:47'de İstanbul Atatürk Mahallesi'nde baz hizmeti aldıktan sonra ertesi gün saat 12:43'te Akyazı'daki baz istasyonunu kullandığı tespit edildi.
Adil Öksüz'ün, 20 Temmuz saat 13:02'de Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğü adına kayıtlı hatla görüşme yaptığı da kayıtlara geçti.
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı hattan 21 Temmuz saat 10:22'de Öksüz'ün ByLock yüklediği hattın arandığı da kayıtlarda yer aldı. Öksüz'ün telefonu açmadığı için görüşmenin yapılamadığı belirtildi.
ABD Konsolosluğu, Öksüz'ün vizesinin iptal edildiği için arandığını açıklamıştı.
Darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında yakalanan Öksüz, 18 Temmuz Pazartesi günü getirildiği Sincan Batı Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmayı yürüten savcının karara itirazının da Asliye Ceza Hakimi tarafından delil yetersizliğinden reddedilmesi üzerine Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karışmıştı.
Kaynak: AA
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Hakan Albayrak’tan ‘Atatürk Yaşasaydı…’ Güzellemelerine Eleştiri
- Barzani'den 'Bağımsızlık Referandumu' Açıklaması
- Fırat Kalkanı Maksadına Ulaştı mı?
- Bylock'tan İhraç Edilen 5 Hâkim ve Savcı Göreve İade Edildi
- Toplumsal Düzen İçin Arayışlar: Semboller ve Simgeler
- İşgalci İsrail Polisi Filistinli Bir Kadını Katletti!
- Numan Kurtulmuş, Adil Öksüz ile İlgili Yeni Açıklama Talep Etti
- Suriyeliler ile İlgili Referandum Yalanı
- PYD/PKK, Suriye’deki Mevcudiyetini Yarınlara Taşıyabilecek mi?
- İşgalci İsrail, Yeni Yerleşim Birimleri İnşa Edilmesini Onayladı!
- ABD Başkanı Trump, Kızını Danışmanı Olarak Atadı!
- Adil Öksüz Son Telefon Görüşmesini 20 Temmuz'da Yaptı
- Hakan Albayrak’tan ‘Atatürk Yaşasaydı…’ Güzellemelerine Eleştiri
- CHP'li Gürsel Tekin Uçtu: Hayır Oranı %63’te
- Alpay: CHP’li Atilla Sertel’in Hakkımdaki İddiaları Tümüyle Yalan ve İftiradır
- YGS Birincisi Ahsen Kaya’nın Okulunun İsmi Yok mu?
- Demirtaş ve Zeydan Açlık Grevine Başlıyor
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Kerkük’teki Kürtçe ve Kürdistan Bayrağı Gerilimi Neyin İşareti?
- Bağcılar’da Maskeli Saldırgan Bir Müslüman Genci Katletti
- Hükümet Almanya'nın Türkiye’deki Tüm Faaliyetlerini İnceleyecek
- ABD'de Robotlar İnsanları İşinden Ediyor
- Esed Güçleri Klor Gazla Saldırdı: 12 Ölü, 82 Yaralı
- Trump'ın İkinci Vize Yasağı 'Süresiz' Olarak Durduruldu
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim