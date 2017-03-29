Adil Öksüz O Gece ABD Konsolosluğundan Aranmış
15 Temmuz ihanetinin ana iddianamesinin hafta sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nden Batuhan Yaşar bugünkü yazısında iddianame ile ilgili çarpıcı detaylara yer verdi. Yaşar, "İddianamede çok dikkat çekici bir nokta var. Darbe girişimini yöneten Adil Öksüz o gece ABD Konsolosluğu'nun santral numarasından aranıyor. Öksüz'ün ABD ile yaptığı tüm görüşmeler tespit edildi; kimlerle temas kurduğu kayda alındı" dedi.
Batuhan Yaşar'ın yazısındaki o bölüm:
Adil Öksüz’e gelen telefon…
Akıncılar iddianamesi, Obama yönetiminin “hani nerede delil” gibi sürekli tekrarladıkları söylemleri de boşa düşürecek gibi görünüyor.
Sadece itiraflar, bilgi ve belgeler değil, görüntüler ve ses kayıtlarından oluşan iddianamede çok dikkat çekici bilgiler de yer alıyor.
15 Temmuz gecesi darbeyi Akıncılar Üssünden yöneten Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek’in yaptığı tüm telefon görüşmeleri de deşifre edildi.
Adil Öksüz’ün ABD konsolosluk santral numarasından aranması ise çok dikkat çekici. Herhâlde bu konuda ABD Büyükelçiliğinden bir açıklama yapılacaktır.
Ayrıca Öksüz’ün gece boyunca ABD ile yaptığı tüm telefon görüşmeleri de tespit edildi, kimlerle görüştüğü de kayıtlara alındı.
Deyim yerindeyse Akıncılar iddianamesi açıklandığında yer yerinden oynayacak.
Darbenin ardında hani nerede FETÖ diyenlerin gözleri fal taşı gibi açılacak..
Örgütün Türkiye’ye ihaneti tüm kanıtlarıyla ortaya konacak..
Yazdık, yine yazıyoruz..
Bakarsınız, FETÖ’ye “dinî ve seküler eğitim için çalışan sivil bir cemaat” diyenler özür dilemek zorunda kalır..
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