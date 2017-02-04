Adil Öksüz Adına Twitter Açıldı

​​​​​​​FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen ve 15 Temmuz darbe girişiminin sonrası kayıplara karışan Adil Öksüz adına Twitter'da hesap açıldı.

Darbenin kara kutusu olarak nitelendirilen Öksüz adına açılan hesap politikacıları, basın kuruluşlarını ve gazetecileri takip listesine alırken, önceki gün iki paylaşımda bulunuldu. Önceki gün, "Sessizliğimi koruyup olan bitenleri izliyorum, hakkımda mesnetsizce atılan iftiralara cevap verme gereği oluştu artık" ve "Şahsıma atılan tüm iftiraları reddediyorum. Devletimin yanındayım kısa bir süre sonra gerçekleri yazacağım. Son söz milletindir" yazılı paylaşımlarda bulunuldu.

Twitter hesabının kim tarafından açıldığı bilinmiyor.