'Adil Kullanım Kotasız' İnternet Dönemi 1 Mayıs'ta Başlıyor
BTK'nın adil kulanım kotasını kademeli olarak kaldırma kararı doğrultusunda, 1 Mayıs'tan sonra saat 02.00-08.00 arası kullanım kota dışı sayılacak.
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İnternette adil kullanım kotası 1 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılıyor.
1 Mayıs'tan sonra 02.00-08.00 saatleri arasındaki kullanım kotaya dahil edilmeyecek.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kota miktarına ulaşıldığında hızın düşmesine yönelik şikayetleri değerlendirerek yeni düzenleme yapmıştı.
Öncelikle gece saatlerindeki kullanım kotaya dahil edilmeyecek. Ayrıca kota aşımı sonrası hız değeri de yükseltilecek.
Adil kullanım kotası 31 Aralık 2018'de tamamen kaldırılacak.
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