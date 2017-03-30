Âdem Tür müdür?

Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.

Abdulhakim Beyazyüz’ün yorumu:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a hamd, resulüne selam olsun. Bu günkü yazımızda, Âdem kavramının üzerinde duracak ve Kur’an’ın bu kavrama yüklediği anlamı tespit etmeye çalışacağız. Rabbimizden bunda başarılı olmak için yardım niyaz ediyoruz.

Âdem sözlükte; Adem(a.s.), insan, kişi anlamında kullanılmaktadır. Ragıb el İsfehani Müfredatında, Âdem ismi, kendisinin yerin üst kısmından yaratılışı nedeniyle verildiğinin söylendiğini nakleder. Ona göre başka bir iddia ise, bu ismin Âdem(a.s.) derisinin rengindeki esmerlikten dolayı verildiğidir. Nitekim recülü adem denildiğinde, kişinin esmer olduğunun kastedildiğini söyler. Ayrıca onun oluşumunda çeşitli unsurların var olması, kendisine ruhun üflenmesi nedeniyle kendisine Âdem denildiği de Müfredatta nakledilmektedir.

Kur’an’da kavram olarak ise, Allah’ın kendisini yeryüzü için halife kılmayı dileyerek, ona isimleri öğrettiği, melekleri kendisine secdeye (saygı göstermeye) davet ettiği, Nuh(a.s.), İbrahim ailesi ve İmran ailesiyle beraber, kendisini âlemlerden üstün kıldığı insanlığın babası olan zat anlamında kullanılmaktadır.

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