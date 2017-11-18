Adem Özköse’ye Saldıranların Dayanılmaz Hafifliği!

Hakan Albayrak'ın bugünkü Karar'da yayınlanan yazısının konuyla ilgili kısmı şöyle:

ADEM ÖZKÖSE’YE TAARRUZ

Sevgili Adem Özköse’nin birbirinden güzel kitapları arasında “Cennete Otostop” diye bir kitap da var.

Gazetecilik günlerinde dünyanın dört bir yanından mühtedilerle yaptığı söyleşileri derlediği bir kitap.

Bu mühtedilerden kimi sanatçı, kimi derviş…

Biri de savaşçı.

Müslüman olduktan sonra Afganistan’a göç edip Taliban saflarında Batılı işgalcilere karşı savaşan bir Avustralyalı.

Böyle bir hikâyenin üstüne atlamayacak gazeteci beri gelsin!

Şimdi bazı gazeteciler çıkmış, o Avustralyalı mühtedi ile söyleşiye istinaden “Cennete Otostop” kitabı ve Adem Özköse aleyhinde tezviratta bulunuyor, CHP de bu tezviratı parlamento gündemine taşıyor!

İşin içine “IŞİD”i de sokuyorlar, halbuki o kitap ilk yayımlandığında (2010) “IŞİD” daha yoktu ortada.

Büyük rezillik.

Adem Özköse’nin, müslim-gayrimüslim ayrımı yapmaksızın bütün mazlumların hukukunu savunan ve ‘bizimkiler’ / ‘ötekiler’ diye bakmayıp bütün zalimlere karşı çıkan, cihat adı altında işlenen zulümlere de isyan eden bir hakperest olduğunu belirtmeden geçmeyelim.