Adem Özköse’ye Hapis Cezası

HAKSÖZ HABER

6-7 Ekim olaylarının baş sorumlularından biri olan Selahaddin Demirtaş’a “katil” dediği için Adem Özköse’ye Ankara 30’uncu Asliye Mahkemesi tarafından 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Özköse mahkemede yaptığı savunmasında “6-7 Ekim olaylarında Selahaddin Demirtaş halkı sokağa çağırarak 40 civarında vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bende bu nedenle iddianamede belirtildiği gibi twetter hesabımdan ‘vatandaşlarımızın katili Selahaddin Demirtaş isimli provakatöre hesap sorulmalıdır’ şeklinde bir tweet attım. Bu tweet düşünce özgürlüğü kapsamına girmektedir.” İfadelerini kullandı. Mahkeme Adem Özköse ve Hüda-Par Yüksek İstişare Üyesi Süleyman Atmaca’ya önce 3 ay hapis cezası verdi. Sonra bu ceza 2 ay 15 güne düşürüldü.

Özköse: Katile katil, zalime zalim diyeceğiz

Özköse mahkeme kararı sonrası yaptığı açıklamada “Yasin Börü ve arkadaşlarının katledilmesinde payı olan birine sıfatını söylediğim için asla pişman değilim. Eğer bu ülkede katile katil demek suçsa bilsinler ki bir Müslüman olarak katile katil, zalime zalim demeye devam edeceğim” dedi.Buna göre Gazeteci-Yazar Adem Özköse 5 yıl içinde herhangi bir suçtan ceza alırsa Demirtaş’a “katil” dediği için 2 ay 15 gün hapis cezası yatacak.

Demirtaş’ın avukatı: Erdoğan için de başvuru yaptık

Karar sonrası bir açıklamada Selahaddin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman’dan geldi. Mahsuni Karaman bu kararı örnek göstererek “Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa gereği sadece yalnızca vatana ihanetten yargılanabiliyor. Fakat kendisinin de Demirtaş’la ilgili ifadeleri olduğu için aynı başvuruyu kendisi için de yaptık” diye konuştu.