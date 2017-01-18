Adem Özköse Kardeşimizin Dedesi Vefat Etti

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18.01.2017 13:26
Adem Özköse Kardeşimizin Dedesi Vefat Etti
İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn

Adem Özköse kardeşimizin Samsun’da ikamet eden dedesi Nazım Öztürk vefat etti. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabrı cemil dileriz.

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