Adem Özköse Kardeşimizin Dedesi Vefat Etti
İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn
Adem Özköse kardeşimizin Samsun’da ikamet eden dedesi Nazım Öztürk vefat etti. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabrı cemil dileriz.
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