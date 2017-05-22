Adapazarı’nda Atatürk Heykeline Baltalı Saldırı

Adapazarı Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk heykeline tiner döküp ateşe veren, baltayla saldıran kişiyi halk linç etmek istedi. Üzerine doğru gelenlere balta ile saldırmak isteyen kişiyi, etrafını saran kişilerin elinden zabıta ekipleri güçlükle kurtardı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, bugün saat 11.30 sıralarında Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk heykeline gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi anıtın çevresine yanında getirdiği tineri dökerek ateşe verdi.

Anıtın önüne açılabilir merdiveni ve Türk Bayrağı'nı koyan kimliği belirsiz kişi daha sonra elindeki baltayla heykele ve kaidesini vurmaya başladı.

Bu sırada çevrede toplanan kişiler tepki gösterdi. Üzerine doğru gelenlere de balta ile saldırmak isteyen kişi, bir anda etrafını saran onlarca kişi arasında kaldı. Kalabalık saldırganı linç etmek istedi.