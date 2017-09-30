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Adana’dan Şehmuz Yaman’ın Yeğeni Vefat Etti

Adana’dan Şehmuz Yaman’ın Yeğeni Vefat Etti

Özgür-Der’in Adana’daki temsilciliğinden Şehmuz Yaman kardeşimizin yeğeni dün akşam Diyarbakır’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi Adana’da defnedilecek. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

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