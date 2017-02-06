Adana'daki Yurt Faciası Davası Kapsamında 4 Kişi Tutuklandı

Aladağ İlçesi'nde 11'i öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangınıyla ilgili tutuklanan ve bir süre önce tahliye edilen 4 dernek yöneticisi avukatların itirazı üzerine tekrar tutuklandı.

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 29 Kasım 2016'daki yurt yangınıyla ilgili olarak, kızı da ölen yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç tutuklanmıştı. Avukatlarının bilirkişi raporunda 'tali kusurlu' oldukları gerekçesiyle Aladağ Sulh Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz üzerine 4 Aralık 2016'da tutuklanan şüphelilerden Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş ve Mahir Kılınç 22 Ocak'ta tahliye edildi.