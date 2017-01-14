Adana’daki Saldırganın Kimliği Belirlendi

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14.01.2017 14:44
Adana’daki Saldırganın Kimliği Belirlendi
Adana Valiliği’ne bombalı araçla saldırı düzenleyen kadın saldırganın kimliği belirlendi.

Adana Valiliği’ne yönelik terör saldırıyı gerçekleştiren bombacı kadının kimliği belirlenirken, saldırıyı organize ettiği ileri sürülen oto tamircisi, polise ve savcılığa verdiği ifadede, saldırıdan sonra bombacı kadının çantasından bomba çıkararak kendisini de tehdit ettiğini öne sürdü.

24 Kasım 2016 tarihinde 2 sivilin hayatını kaybetmesine ve 33 kişinin yaralanmasına neden olan Adana Valiliği’ne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı ile ilgili soruşturma, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince çok yönlü olarak sürdürülüyor.

AA’da yer alan habere göre, saldırıyı valiliğin otoparkına bomba yüklü araç koyarak gerçekleştirdiği iddia edilen kadın saldırganın Ç.K. olduğu ve Suriye’ye kaçtığı belirlendi.

Polis, Adana Valiliği’ne bombalı araçla saldırıda bulunduktan sonra kaçtığı iddia edilen bombacı kadın Ç.K. ile bu kadın bombacıya yardım ettiği iddia edilen diğer kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Valiliğin otoparkında 24 Kasım 2016’da bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi ise yaralanmıştı.

Saldırıyı PKK’nın yan kolu TAK üstlenmişti.

Saldırının ardından polis ekipleri bomba yüklü başka bir aracı ise Sarıhamzalı Mahallesi’nde takibe almıştı.

“Dur” ihtarına uymayan saldırgan, polis ekiplerinin ateş açması sonucu öldürülmüş, araçta yapılan incelemede bulunan bombalar ekiplerce imha edilmişti.

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