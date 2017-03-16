Adana’da PKK/KCK Operasyonu: 36 Gözaltı

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16.03.2017 09:36
Adana’da PKK/KCK Operasyonu: 36 Gözaltı
Adana’da düzenlenen PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 36 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK’ya üye oldukları ve örgüt tarafından gerçekleştirilen eylemlere katıldıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekât polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, girdikleri evlerde arama yaptı.

AA’da yer alan habere göre, operasyonda gözaltına alınan 8’i kadın 36 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Adana Adlî Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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