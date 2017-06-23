‘Adamına Göre Adalet’ Anlayışıyla Nereye Kadar?

HAKSÖZ-HABER

Dün gece hayatını kaybeden kayınpederinin cenazesine katılması için 14 Haziran'da tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na bir günlük izin verilmiş.

Tutuklu milletvekili Berberoğlu’nun hayatını kaybeden kayınpederi Murat Aydın emekli öğretmendi.

Berberoğlu hakkında MİT’e ait TIR’ların durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada 25 yıl hapis cezası verilerek tutuklanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bunun üzerine Ankara'dan "Adalet Yürüyüşü" adıyla bir yürüyüş başlatarak İstanbul'a hareket etmişti. Yürüyüş bugün 9. gününde.

Enis Berberoğlu’na bu iznin verilmesi hukuki açıdan elbette bir sorun oluşturmuyor. Bununla birlikte hukukun amacı olan adaleti sağlama noktasında son zamanlarda örneklerini görmeye artık alıştığımız tutarsızlıklar zincirine yeni bir halka eklediği için sorunlu. Nitekim bizim tutumumuz kamuoyunda çokça tartışıldıktan sonra yeniden tutuklanan Ömer Faruk Kavurmacı meselesinde de böyleydi. Kavurmacı gerçekten cezaevinde kalamayacak kadar hasta ise hukuk ve adalet açısından bu sorun oluşturmazdı. Sorun Kavurmacı’ya uğrayan adaletin cezaevlerinde benzer şartlar içerisinde yatmakta olan onlarca mahpus konusunda oralı olmamasıydı!

Dün Kavurmacı ve benzeri daha birçok örnekte karşılaşılan tutarsızlık ve ayrımcılığın bir diğer örneği de bugün Enis Berberoğlu’na verilen cenaze izninde yaşanıyor. Bugün söz konusu Enis Berberoğlu olunca tüm tutuklu ve hükümlüler için var olan bu hakkı hatırlayanlar daha dün Menemen Cezaevi’nde tutuklu olan eski Tire Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Ölçer’in kızının cenazesine katılma hakkını ihlal etmedi mi?

Hâsılı kelam; mesele Enis Berberoğlu'na bir günlük cenaze izni verilmesi değil, tüm tutuklu ve hükümlüler için hukuki güvence altında olan basit bir hakkın bile uygulanmasında yargının adalet yapmadaki acizliği meselesidir!

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Neden Cezaevindeki Öğretmene Kızının Cenazesine Katılma İzni Verilmedi?>>>